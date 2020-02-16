Son dakika… Tel Abyad’da bombalı araçla saldırı düzenlendi

Reuters&#8217;te yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye&#8217;nin Tel Abyad ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.. Patlama sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.. AYRINTILAR GELİYOR. . İLGİLİ HABERİdlib&#039;in köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor!. . . &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tel-abyadda-bombali-aracla-saldiri-duzenlendi-5628688","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tel-abyadda-bombali-aracla-saldiri-duzenlendi-5628688","pageType":"yazi","pageIdentifier":5628688,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Tel Abyad&#8217;da bombalu0131 arau00e7la saldu0131ru0131 du00fczenlendi"});aip('newsArticle', {"identifier":5628688,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tel-abyadda-bombali-aracla-saldiri-duzenlendi-5628688/","headline":"Son dakika&#8230; Tel Abyad&#8217;da bombalu0131 arau00e7la saldu0131ru0131 du00fczenlendi","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["sald\\u0131r\\u0131","\\u015eanl\\u0131urfa","son dakika","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1581872584,"datePublished":1581872584,"dateModified":1581872933,"info":"{"seo_news":"false"}"});