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Son dakika… Tel Abyad’da bombalı araçla saldırı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

20:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tel Abyad’da bombalı araçla saldırı düzenlendi

Reuters’te yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Patlama sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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saldırı Şanlıurfa son dakika Suriye
Son güncelleme: 20:08 16.02.2020
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