Son dakika… Tren devrildi: Ambulans ve ekipler olay yerine hücum etti

İskoçya’nın doğu sahillerindeki Stonehaven yakınlarında bir tren raydan çıktı… Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kazanın meydana geldiği bölgede dumanlar çıkarken, İskoç polisi de kazayı doğruladı.

Yapılan açıklamada, “Acil durum ekipleri ve ambulanslar olay yerine gitti. Şu an arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ülkenin doğusundaki Aberdeen’in güneyinde bulunan Stonehaven’a çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda yaklaşık 25 polis aracının bölgede olduğu görülüyor. Fotoğraflarda kazanın olduğu yerde koyu dumanların görülmesi panik yaratırken, kazada ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.