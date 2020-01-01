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Trump büyükelçilik baskını sonrasında düğmeye bastı: 4 bin asker gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ve gösteriler sonrasında harekete geçti. Amerikan basını, "Saldırının arkasında İran var" diyen ABD Başkanı'nın Kuveyt'e 4 bin asker göndereceğini yazdı.

Sozcu.com.tr
10:16 -
Haberler Dünya
Trump büyükelçilik baskını sonrasında düğmeye bastı: 4 bin asker gönderiyor

Bağdat’taki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi destekçilerinin dün gösteri yaparak şiddete başvurması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti.

Dün yaşanan gösteriler kısa sürede alevlenirken yüzlerce gösterici büyükelçilik binasını yakmaya çalışmış ve büyükelçi de dahil olmak üzere ABD’li diplomatlar binadan kaçmak zorunda kalmıştı. ABD karşıtı slogan atan göstericiler Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla gösteri yaparken, ABD’li güvenlik güçleri ses bombası atarak göstericileri dağıtmaya çalışmıştı.

Yaşananların ardından kişisel Twitter hesabından adeta ateş püsküren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların arkasında İran olduğunu duyurarak, büyükelçiliğe saldırdıkları için İran’ın sorumlu tutulduğunu ve Tahran yönetiminin hesap vereceğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD basını Amerikan ordusunun 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin harekete geçtiğini yazdı. En az 750 askerin Kuveyt’e hareket ettiğinin belirtildiği haberlerde 4.000 askerin de tetikte olduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 10:21 01.01.2020
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