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Son dakika… Trump: Çin’deki enstitüden bulaştığına dair kanıt gördüm

ABD Başkanı Trump, corona virüsünün Çin'deki Wuhan şehrinde bulunan viroloji enstitüsününde yayıldığına ilişkin kanıt gördüğünü açıkladı.

00:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump: Çin’deki enstitüden bulaştığına dair kanıt gördüm

Çin’in, kendisinin ABD’de ikinci kez başkan seçilmesini istemediğini öne süren Donald Trump, virüsün Wuhan’daki viroloji enstitüsünden yayıldığına dair kanıt gördüğünü belirtti.

Çin’in virüsü durdurmayı beceremediğini ya da virüsün yayılmasına izin verdiğini belirten Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e yeniden görev verebileceğini ifade etti.

TİCARET ANLAŞMASI İKİNCİ PLANDA

Trump, Çin ile yapılması planlanan ticaret anlaşmasının artık ikinci planda olduğunu ve Çin’in yaptıklarına karşı harekete geçmeyi düşündüklerini söyledi.

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ABD Çin Corona Donald Trump son dakika
Son güncelleme: 00:56 01.05.2020
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