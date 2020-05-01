Son dakika… Trump: Çin’deki enstitüden bulaştığına dair kanıt gördüm

Çin’in, kendisinin ABD’de ikinci kez başkan seçilmesini istemediğini öne süren Donald Trump, virüsün Wuhan’daki viroloji enstitüsünden yayıldığına dair kanıt gördüğünü belirtti.

Çin’in virüsü durdurmayı beceremediğini ya da virüsün yayılmasına izin verdiğini belirten Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e yeniden görev verebileceğini ifade etti.

TİCARET ANLAŞMASI İKİNCİ PLANDA

Trump, Çin ile yapılması planlanan ticaret anlaşmasının artık ikinci planda olduğunu ve Çin’in yaptıklarına karşı harekete geçmeyi düşündüklerini söyledi.