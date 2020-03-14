Son dakika… Trump, Corona virüsü testi oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ölümcül Corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Corona Virüsü Görev Gücü’ ekibinin virüsü yenmek için çok çalıştığını söyleyen Trump, virüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdıklarını sözlerine ekledi.

ABD’de virüs nedeniyle şimdiye kadar 50 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Trump, Corona virüsü testi olduğunu ancak sonuçları henüz almadığını açıkladı.

Apple’ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararına destek veren Trump, “Tüm şirketler Apple’ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, açıklamasında Avrupa’dan ülkeye seyahat yasağının genişletildiğini, İngiltere ve İrlanda’nın da listeye eklendiğini açıkladı. Pence, kararın pazartesi gecesiden itibaren yürürlükte olacağını bildirdi.

Pence, Avrupa’dan dönecek olan ABD vatandaşlarının ülkedeki çeşitli havaalanlarını kullanabileceğini söyledi.