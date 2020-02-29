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Son dakika… Trump: Herkes savaştan yorulmuştu

ABD Başkanı Trump, Afganistan'da sağlanan barış konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, herkesin savaştan yorulduğunu belirterek Taliban liderleriyle birebir görüşebileceği mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
22:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump: Herkes savaştan yorulmuştu

Trump, yıllar sonra Afganistan’da sağlanan barış için taraflara teşekkür etti. Taliban liderleriyle yüz yüze görüşmek istediğini belirten Trump, 18 yıldır süren savaşın sonuna gelindiğini ve ülke istikrarı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ABD, Afgan hükümeti ve Taliban arasında varılan anlaşma neticesinde ABD askerlerinin 14 ay sonunda ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

MEKSİKA’YA CORONA TEDBİRİ

Konuşmasının bir bölümü ise Corona virüsüne ayıran Trump, Meksika sınırında çeşitli sınırlamalara gideceklerini belirtti.

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ABD Afganistan son dakika
Son güncelleme: 22:19 29.02.2020
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