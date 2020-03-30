Son dakika… Trump işe dönüş tarihini erteledi

142 binden fazla insanda corona virüsü vakasının tespit edildiği ABD’nin 1 numarasından salgın ile ilgili kritik açıklamalar geldi… ABD Başkanı Donald Trump, dün gece corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak önceden belirlediği “işe dönüş” tarihini erteledi.

Bir süre önce, “Paskalya’ya kadar ülke normale döner, çalışanlar işlerine geri döner” diyen Trump, bu tarihi değiştirdi. 12 Nisan’a denk gelen Paskalya’da ülkenin normale dönmesini hayalcilik olarak yorumlayan çok sayıda insan Trump’ın açıklamalarını eleştirmişti.

Trump dün gece yaptığı açıklamada corona virüsü ile ilgili ciddi ilerleme kaydettiklerini ve salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Trump, “1 Haziran’a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Covid-19 önlemlerini 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

“200 BİN ÖLÜ İYİ İŞ DEMEKTİR”

Donald Trump, daha önceki “Ülkeyi 12 Nisan’daki Paskalya’ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Ben bunu sadece bir temenni olarak söylemiştim” dedi.

Trump, Covid-19 ile mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacaklarına inandıklarını ancak zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamayacağını söyleyerek “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir. Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor” dedi.