Son dakika… Trump yönetiminde Floyd çatlağı! Üst düzey isimden istifa kararı

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün yankıları sürüyor. Yaşanan olay ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirirken, önce Minneapolis’te ardından ülkenin pek çok noktasında gösterilerin başlamasını tetikledi.

Binlerce kişi sokaklara dökülürken, ünlü isimlerden aktivistlere kadar çok sayıda isim de polis şiddetinin durması ve ırkçı ayrımcılığın bitmesi çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu süreçteki yönetimi de eleştirilerin hedefi oldu. Trump’ın Ulusal Muhafızları devreye sokmakla tehdit etmesi ve göstericileri ‘eşkıya’ olarak nitelemesi kamuoyunda tepki çekti. Bu durum Trump yönetiminin içinde de çatlaklara neden oldu.

Washington Post’un haberine göre Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yasama İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor, Trump’ın Floyd olaylarındaki tutumu nedeniyle istifa kararı aldı.

‘DEĞERLERİME TERS DÜŞÜYOR’



Trump yönetimindeki en üst düzey Afro-Amerikan isimlerden biri olan 30 yaşındaki Taylor, “Hayatınızdaki bu tip anlar sizi değiştirir ve karakterinizi şekillendirir. Başkan’ın ırçılık karşısındaki eylemleri ve açıklamaları benim değerlerim ve inançlarıma keskin bir şekilde ters düşüyor” dedi.

Taylor, görev yaptığı pozisyondaki hem en genç hem de ilk siyahi kadın olarak öne çıkıyordu.