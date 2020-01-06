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Son dakika… Trump’a kötü haber! Eski danışmanı ifade verebilir

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına ilişkin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıklama yaptı.

20:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’a kötü haber! Eski danışmanı ifade verebilir

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, John Bolton “Eğer celp gelirse azil soruşturmasında ifade vermeye hazırım” dedi.

Ayrıntılar geliyor….

ABD Donald Trump Haber son dakika
Son güncelleme: 20:46 06.01.2020
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