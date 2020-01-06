Son dakika… Trump’a kötü haber! Eski danışmanı ifade verebilir

Amerika&#8217;nın Sesi&#8217;nde yer alan habere göre, John Bolton &#8220;Eğer celp gelirse azil soruşturmasında ifade vermeye hazırım&#8221; dedi.. Ayrıntılar geliyor&#8230;.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumpa-kotu-haber-eski-danismani-ifade-verebilir-5551868","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumpa-kotu-haber-eski-danismani-ifade-verebilir-5551868","pageType":"yazi","pageIdentifier":5551868,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Trump&#8217;a ku00f6tu00fc haber! Eski danu0131u015fmanu0131 ifade verebilir"});aip('newsArticle', {"identifier":5551868,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumpa-kotu-haber-eski-danismani-ifade-verebilir-5551868/","headline":"Son dakika&#8230; Trump&#8217;a ku00f6tu00fc haber! Eski danu0131u015fmanu0131 ifade verebilir","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Donald Trump","Haber","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1578332606,"datePublished":1578332606,"dateModified":1578332780,"info":"{"seo_news":"false"}"});