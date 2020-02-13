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Son dakika… Trump’a kötü haber! Senato’dan geçti

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan gerilimle birlikte gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti.

22:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’a kötü haber! Senato’dan geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve arkadaşlarının öldürüldüğü saldırının ABD Kongresi’nin onayı olmadan düzenlenmesinin ardından ülkede tartışma yaratmıştı.

Tartışmaların ardından Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan ‘İran Savaş Yetkileri’ tasarısı, 8 Cumhuriyetçi ve 47 Demokrat senatörün onayını alarak ABD Senatosu’ndan geçti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, karara ilişkin “Zayıflık değil, sağlamlık mesajı göndermemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

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ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump Haber İran Kudüs son dakika
Son güncelleme: 22:50 13.02.2020
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