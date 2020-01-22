Son dakika… Trump’ın azil süreci tıkandı: Cumhuriyetçiler bastırıyor

ABD’de gündem başkan Donald Trump’ın görevden alınması süreci… Bugün Senato’da ilk duruşma yapılıyor. Geçen yılın Temmuz ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde en önemli rakibi olması beklenen Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almakla suçlanıyordu.

Bugün başlayan Senato’daki duruşmada peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı… Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato, Demokratların talep ve isteklerini peş peşe reddetti. ABD basını ve Reuters gibi uluslararası haber ajansları Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratların talebini reddettiğini son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. Demokratların, “Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ı tanık olarak çağırma” talebini Senato engelledi.

TRUMP ÜÇÜNCÜ OLDU

Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye engel olmak suçlanan Trump böylelikle azille karşı karşıya kalan üçüncü başkan oldu. 1868 yılında dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson, 1998’de Demokrat Başkan Bill Clinton benzer süreçten geçmişti. Her iki başkan da Senato’da yapılan oylamadan geçerek görevine devam etmişti.

Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon da Watergate skandalının patlak vermesiyle birlikte azil sürecine girmiş fakat görevinden istifa ederek süreci devam ettirmemişti.

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