Son dakika… Trump’ın Covid-19 aşısı hamlesi ortaya çıktı: Tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde corona virüsü ile ilgili büyük bir tedavi gelişmesini duyuracağını söylemesi uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

Trump’ın corona virüsü ile ilgili müjdesinde tam olarak ne söyleyeceği henüz bilinmezken İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Başkanı’nın planının detaylarını ifşa etti…

Gazeteye konuşan üç kaynak Trump yönetiminin, ABD’nin corona virüsü aşısına Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimleri’nden önce ulaşmak için normal prosedürü atlayarak, “Hızlı deneme” onayı almayı planladığını öne sürdü. Birleşik Krallık’ta AstraZeneca isimli ilaç şirketi ile Oxford Üniversitesi’nin birlikte geliştirdiği ve henüz 10.000 gönüllü üzerinde denenen corona virüsü aşısına, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) “acil durum izni” verilebileceğini açıklayan kaynaklar, “ABD’de bir aşının onay alması için en az 30 bin insan üzerinde denenmesi ve olumlu sonuçlar alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“TRUMP’A SEÇİM AVANTAJI SAĞLAR”

AstraZeneca, 30.000 gönüllünün katıldığı daha büyük ölçekli bir testin daha devam ettiğini açıklarken, bunun sonuçlarının ise daha geç geleceğini duyurdu.

Seçimlerden önce Trump’ın aşıyı pazara sürmesinin seçimi kazanmada büyük etkisi olacağını öngören Financial Times editörleri, “Eğer Trump aşıyı tamamlarsa, 170 binden fazla insanın öldüğü ABD’de virüsün yönünü değiştirdiğini söyleyebilir ve bu da seçim için büyük bir avantaj olur. Fakat Trump yönetimi aceleye getirip normal planı devam ettirmezse ABD kamuoyu nezdinde güveni sarsılabilir” yorumunu yaptı.

İSTİFALAR YOLDA

Financial Times’ın haberinde, FDA’nin aşıya onayı seçimlerden önce vermesi durumunda kurum içerisinde birçok üst düzey yetkilinin görevini bırakacağı da kaydedildi.

Gazeteye konuşan birçok isim, aşının siyasi olarak kullanılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

FDA, KAN PLAZMASINA İZİN VERDİ

ABD’nin gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA, koronavirüs tedavisinde kan plazmasının kullanımına izin verirken, bir gün önce kurumu siyasi nedenlerle onayı geciktirmekle suçlayan Başkan Donald Trump kararı memnuniyetle karşıladı.

Plazma tedavisi iyileşen hastalardan alınan kan plazmasının corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılması ile uygulanıyor.

Trump, Cumhuriyeçi Parti’nin başkan adayı olarak belirleneceği bu haftaki kongre öncesinde dün düzenlediği kısa basın toplantısında, “Bunu uzun zamandır bekliyordum. Bugün size Çin virüsüne karşı mücadelemizde sayısız hayat kurtaracak tarihi bir açıklama yapacağım” dedi.

Trump Cumartesi günü FDA Başkanı Stephen Hahn’ı etiketlediği tweetinde, “FDA’daki bazıları derin devlet midir nedir ilaç şirketlerinin insanlar üzerinde aşı ve ilaç denemesi yapmasını zorlaştırıyor” demişti. Trump, “Tabii ki bu işin çözümünü bulmayı 3 Kasım sonrasına kadar sarkıtmak istiyorlar. Hıza ve insanların hayatını kurtarmaya odaklanmalıyız!” demişti.

Reuters verilerine göre ABD’de en azından 5,686,377 koronavirüs vakası açıklanırken 176,000’den fazla ABD’li salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Trump Cumhuriyetçi Parti kongresi öncesinde seçmenler arasında azalan itibarını tekrar yükseltmeye çalışıyor. Corona virüsü salgınını kontrol altına alacak etkin bir tedavinin keşfi Trump‘ın yeniden seçilme ihtimalini artırabilir.