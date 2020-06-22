Son dakika… Trump’ın danışmanı Hassett görevi ikinci kez bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana hem bakan hem de danışman kadrosunda onlarca değişikliğe imza attı. Trump’ın ekibinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Reuters’ın Axios’tan aktardığı iddiaya göre Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett görevini bırakıyor. Net bir tarihe ilişkin detay verilmezken, ayrılığın bu yaz itibarıyla gerçekleşeceği belirtildi.

Hassett’in ayrılığı bir ilk değil. 2017-2019 yılları arasında danışmanlık yapan Hassett, görevini bıraktıktan sonra bu yılın başlarında corona virüsüyle mücadele kapsamında geri dönmüştü.