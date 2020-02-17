Son dakika… Trump’ın rakibine çıplak şok: Üstsüz kadınlar protesto etti

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin aday adayı olarak öne çıkan isimlerden biri olan Senatör Bernie Sanders, dün gece Nevada’daydı. Carson City’de çok sayıda insanın katıldığı mitingde Belediye Başkanı Bill de Blasio kürsüye çıkarak Bernie Sanders’ı sahneye davet etti.

Sanders sahneye çıktığı sırada bir kadın mikrofona uzandı. Sanders’ın müdahalesine rağmen kürsüdeki mikrofon üzerinden slogan atmaya başlayan kadını ikna çabaları devam ederken üstsüz iki kadın sahneye atladı ve sloganlar atmaya başladı. Üstünü çıkaran kadınlar, “Bernie senin en büyük destekçinim ama süt ürünleri üreticilerini desteklemeni durdurmanı istiyorum. Hayvanlar üzerinden para kazanmayı durdurmanı istiyorum. Sana inanıyorum…” derken mikrofon kesildi.

SANDERS GÜLDÜRDÜ

Üzerlerine keçeli kalem ile, “Süt ürünleri ölsün” yazan kadınlar daha sonra sahneden indirildi. Yaşanan arbedenin ardından kürsüye çıkan Sanders ise yaptığı açıklamalarla destekçilerini güldürdü.

Sanders, “Burası Nevada, hiç para harcamadan ufak heyecanlar her zaman var. Ama burası biraz ıslandı” dedi.

Sanders daha önce de benzer bir protestoyla karşılaşmıştı. 2016 yılının mart ayında Arizona’da düzenlenen bir mitingde üstsüz bir gösterici Sanders’ın açıklamalarına tepki göstermişti. De Blasio, 2016 yılında Hillry Clinton’ı destekledikten sonra bu yıl Sanders’ı desteklediğini söylemişti.