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Son dakika… Trump’ın rakiplerinden Walsh başkanlık yarışından çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakiplerinden Joe Walsh, yarıştan çekildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın rakiplerinden Walsh başkanlık yarışından çekildi

Ayrıntılar geliyor…

ABD Donald Trump son dakika
Son güncelleme: 15:41 07.02.2020
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