Son dakika… Trump’ın sağlık danışmanından flaş corona virüsü açıklaması

Corona virüsü ile ilgili ABD’de ilk vakalar ortaya çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey sağlık görevlileriyle bir toplantı yapmış ve daha sonra basının karşısına çıkarak endişe edilecek bir durum olmadığını söylemişti.

Trump daha sonra sözü aralarında ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’nin de olduğu yetkililere vermiş ve bu yetkililer de önlemlerin alındığını duyurmuştu.



Fauci dün gece corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD’de yaşayanların ve Avrupalıların birkaç ay önce yaptıkları alışkanlıkları değiştirmesi gerektiğini söyleyen Fauci, “Eğer sizin eyaletinde vaka yoksa ya da az vaka varsa bu önemli değil. Enfeksiyonun ne zaman geleceğini bilmeksizin durumu ciddiye almalısınız. Ve bunu söylediğim için üzgünüm ama enfeksiyon gelecek” dedi. Fauci virüsün ilerlediği yolu takip ettiklerini söylerken, “Corona virüsünün Asya’da yavaşlarken Avrupa ve ABD’de artması sürpriz olmadı. Salgın hastalıkların tarihinde çok görülen bir durum bu” dedi.



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.



CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.