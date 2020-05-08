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Son dakika! Trump’tan çok kritik corona açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Daha önce Çin'in corona virüsünü kasten yaydığını öne süren Trump, "Çin, isteyerek corona virüsünü yaymadı" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
15:31 -
Haberler Dünya
Son dakika! Trump’tan çok kritik corona açıklaması

Her açıklaması gündeme bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’te düzenlenen röportajda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’in corona virüsünü kasten geliştirerek dünyaya yaydığını öne süren Trump, söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Trump, “Çin kasten virüsü yaymadı” ifadesini kullanırken, Dünya Sağlık Örgütü’ne verilen fonun da kesilmesiyle ilgili olarak, “Buna karar vereceğiz” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı, Beyaz Saray’da çalışanların maske takmasına zorunluluk getirildiğini de dile getirdi.

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Son güncelleme: 16:03 08.05.2020
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