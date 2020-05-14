Son dakika… Trump’tan çok sert corona açıklaması: Sonu geldi

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’nin başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında salgın hastalık ve ülkenin ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fox Business Network’e çıkarak açıklamalarda bulunan Trump, “Corona virüsü salgını bize küreselleşme çağının bittiğini gösteriyor” dedi.

Çin yönetimini çok sert bir dille eleştiren Trump, “Çin’den dolayı çok hayalkırıklığına uğradım. Corona virüsünün yayılmasına asla izin vermemeliydiler. Onlarla çok iyi bir ticaret anlaşması yapmıştım fakat daha imzaların mürekkebi kurumadan bu salgın ortaya çıktı.

“ÇİN BUNU DURDURMALIYDI”

Çin’in salgını kasten durdurmadığı ve Wuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına dair iddialarla ilgili olarak da, “Bizim elimizde bilgiler var ve bunlar iyi değil. Bu laboratuvardan da gelse yarasalardan da gelse sonuçta Çin’den geldi ve bunu durdurmalıydılar. Bunun kaynağından bunu durdurmalıydılar. Kontrolden çıktı” dedi.

ABD Başkanı Trump, “Belki 100 bin insan ölebilir ama bu düşünülecek en küçük şey” ifadesini kullandı.

Fox Business Network’ten Maria Bartiromo’nun sorularını yanıtlayan Trump, “Bu süreci ben büyüklüğe geçiş olarak görüyorum. Üçüncü çeyrek gelecek ve bu çeyrek geçiş çeyreğidir. Dördüncü çeyrekte daha iyi yapacağız ve bence gelecek yıl da ekonomimiz daha iyi olacak. Gelecek yılın ekonomik olarak en iyi yılımız olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.