Son dakika… Trump’tan çok sert sözler: 10 yıl hapis cezası alacaklar

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un polisin orantısız güç uygulayarak öldürmesiyle başlayan gösterileri sık sık eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Gösterilerin ardından ABD tarihinde önemli yer etmiş ama aynı zamanda kölelik konusunda adım atmamış ya da bizzat köle ticareti yapan üst düzey yöneticilerin heykelleri saldırıya uğramış ve çok sayıda heykel zarar görmüştü. Bu durumu eleştiren Trump, bir medya platformu olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından bu saldırıyı gerçekleştirenleri adeta topa tuttu.

Trump, Beyaz Saray yakınlarında bulunan ve ABD’nin eski başkanı Andrew Jackson’a ait olan heykelin saldırıya uğraması sonrasında çok sert bir mesaj paylaştı. Trump, “Federal hükümete yetki verdim ve bundan sonra herhangi biri heykellere zarar vermeye çalışırsa 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar” ifadesini kullandı.