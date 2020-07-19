Son dakika… Trump’tan corona virüsü açıklaması: Maske için kararını verdi

Corona virüsü salgınına geç müdahale etmekle ve hastalığı küçümsemekle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump, bugün televizyon karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan ve merak edilen soruları yanıtlayan Trump, maske takımının zorunlu hale gelip gelmemesi ile ilgili de bazı yorumlarda bulundu. Trump, maske takımının zorunlu hale gelmesi ile ilgili bir soruya, “Hayır, ben insanların belirli özgürlükleri olmasını istiyorum ve ben maske takımına inanmıyorum” ifadesini kullandı.

“ÖNCE TAKMAYIN DEDİLER”

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Dr. Robert Redfield’ın, “Eğer herkes önümüzdeki 4-6 hafta boyunca maske takarsa bu salgını yerle bir edebiliriz” sözünü değerlendiren Trump, “Ben herkesin maske takması durumunda her şeyin yok olacağına dair açıklamaya katılmıyorum. Dr. Fauci maske takmayın dedi, Jerome Adams ki kendisi harika bir adam, o da maske takmayın dedi. Herkes maske takmayın diyordu fakat şimdi bir anda herkes maske takın demeye başladı. Elbette biliyorsunuz maskeler de problemlere sebep oluyor. Ben maskelere inanıyorum. Bence maskeler iyi” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınının başında ABD’nin önde gelen bilim insanları ve uzmanları, “Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına kalması için” maske takılmamasını tavsiye etmiş ve stok yapılmamasını talep etmişti. Fakat salgının merkez üssünde, corona virüsü ile ilgili kritik karar ve tavsiyeler verebilen Fauci ve Adams maske takılmasını savunuyor.