Son dakika… Trump, Corona için bu ilacı işaret etti: Hidroksiklorokin

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yürütülen Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu.

Trump, FDA’in aşı ve ilaç için durmaksızın çalıştığını belirtti. FDA yetkilileri ise en kısa sürede güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi bulunacağını belirtti.

YENİ İLAÇ AÇIKLAMASI

Trump, hidroksiklorokin adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını ve ilacın reçete için hazır olacağını açıkladı. İlaçla ilgili “Çığır açıcı olabilir ya da olmaya bilir” diyen Trump, Kısa vadeli olarak diğer hastalıklar için onaylanmış ilaçların kullanımına bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca Çinlilerin bugün açıkladığı, hiçbir yeni Corona virüsü vakasının yaşanmadığı raporu için “Umarım doğrudur ama kim bilir” dedi.

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