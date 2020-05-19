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Son dakika… ABD’den dengeleri değiştirecek ilaç hamlesi: Yerini değiştiriyor

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, ABD yönetiminin Virginia merkezli bir ilaç şirketiyle anlaştığını ve Covid-19 ilaçlarının ülkede üretilmesine karar verdiğini yazdı.

Sozcu.com.tr
09:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den dengeleri değiştirecek ilaç hamlesi: Yerini değiştiriyor

Göreve geldiği günden beri birçok ürünün üretiminin ABD içerisinde yapılması gerektiğini savunan ve “Make America Great Again” (Amerika’yı tekrar harika yapın) sloganıyla seçimi kazanan Donald Trump yönetimi, corona virüsü salgınında dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı.

New York Times, Trump’ın Virginia’da bulunan jenerik ilaç üreticisi Phlow Corp. ile bir anlaşma imzaladığını yazdı. 354 milyon dolarlık anlaşmaya göre gelecek üretilecek Covid-19 ilaçları bu şirketin ABD’deki tesislerinde üretilecek. Corona virüsüne karşı geliştirilen ilaçların büyük çoğunluğunun Hindistan ve Çin’de olduğunu hatırlatan New York Times’a konuşan Trump’ın ticaretten sorumlu danışmanı Peter Navarro, “Bu hamle Amerika’nın tıbbi üretim ve malzeme tedarik zinciri için tarihi bir dönüm noktası” dedi.

Dört yıllık anlaşmanın 812 milyon dolar karşılığında 10 yıl uzatılabileceği de belirtildi.

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Son güncelleme: 09:47 19.05.2020
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