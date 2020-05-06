Son dakika… Trump’tan flaş corona hamlesi: Ekibi dağıtıyor

Corona salgının merkez üssü haline gelen ABD’de Donald Trump’ın en güvendiği bilim insanlarından oluşan “corona virüsü ile mücadele timi” dağılıyor…

CNN’e konuşan kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, Covid-19’la mücadele eden bilim insanlarından ve danışmanlardan oluşan ekibin kademeli olarak küçültüleceğini açıkladı.

İsmini açıklamayan yetkili, “ABD’lilerin savaşta yaşamını yitiren Amerikan askerlerini andığı ve Mayıs ayının son pazartesi günü gerçekleşen etkinliklerin olduğu dönemde mücadele timi küçülecek. Fakat Trump’ın yanında bazı uzman danışmanları olacak ve günlük basın toplantılarına katılacaklar” ifadesini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISI DOĞRULADI

ABD’li yetkili, ekibin küçülmesine rağmen ekipte yer alan bilim insanlarının valiler ve endüstri liderleriyle iletişimde kalacağını söyledi. Yetkili, “Beyaz Saray, sektörlerin ve eyaletlerin açılma kararının doktorlardan duyulmasına yönelik bir isteğin olduğunun farkında” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de iddiaları doğruladı. Pence, “25 Mayıs’tan haziran ayının başlarına doğru federal ajans ve kurumlarımıza doğru bir geçiş olacak. Bu sorunla mücadeleye daha geleneksel bir şekilde yaklaşacağız” dedi.