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Son dakika… Trump’tan flaş karantina açıklaması

Dünyada corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan ABD'nin başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi... Son resmi rakamlara göre 123 bin kişide corona virüsü tespit edilirken 2 bin 227 kişinin öldüğü ülkede, "karantinaya ihtiyaç yok" dedi.

Sozcu.com.tr
07:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan flaş karantina açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bugün corona virüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu… Trump, son günlerde özellikle New York’ta salgının hız kazanmasına rağmen bir karantina ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmeyeceğini söyledi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada New York, New Jersey ve Connecticut’ta çok ciddi bir “seyahat etmeyin” tavsiyesi verdi. Trump, federal sağlık görevlilerinin bu açıklamayı yapacağını söylerken, “Bir karantinaya ihtiyaç yok. Bütün detayları, Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi bu gece verecektir” dedi.

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ABD Corona Donald Trump New York Sağlık son dakika Twitter
Son güncelleme: 07:46 29.03.2020
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