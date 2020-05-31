Son dakika… Trump’tan flaş karar: Resmen erteledi

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi resmen ertelendi… Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’de düzenlenecek zirveye katılmayacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump flaş bir karar aldı.

Florida’daki SpaceX roketinin fırlatılışını izledikten sonra uçakta gazetecilerle konuşan Trump, gelecek ay ABD’de düzenlenmesi beklenen zirvenin tarihinin ertelendiğini duyurdu.

EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Merkel’in corona virüsü yüzünden etkinliğe katılmayacağını açıklamasının ardından alınan kararla birlikte Trump’ın zirveyi Eylül ayına çekmeyi planladığı belirtildi.

Trump, bu sefer zirveye Rusya ile birlikte Güney Kore, Hindistan ve Avustralya’yı da çağırmayı planladığını söyledi. Trump, “Bence G7, şu an dünyada yaşananlarla birlikte doğru temsil edilmiyor. Bu ülkelerle geride kalmış bir oluşum G7” ifadesini kullandı.