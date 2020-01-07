Son dakika… Trump’tan İran’a yanıt: Karşılık vereceğiz!

Sputnik Türkiye&#8217;de yer alan habere göre, Trump, &#8220;ABD, Irak&#8217;ın kendi güvenliğini tesis etmesini istiyor. Irak&#8217;tan çekilirsek İran için alan açmış olacağız&#8221; ifadelerini kullandı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERABD&#039;den Irak&#039;tan çekilme açıklaması!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumptan-irana-yanit-karsilik-verecegiz-5554594","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumptan-irana-yanit-karsilik-verecegiz-5554594","pageType":"yazi","pageIdentifier":5554594,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Trump&#8217;tan u0130ran&#8217;a yanu0131t: Karu015fu0131lu0131k vereceu011fiz!"});aip('newsArticle', {"identifier":5554594,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-trumptan-irana-yanit-karsilik-verecegiz-5554594/","headline":"Son dakika&#8230; Trump&#8217;tan u0130ran&#8217;a yanu0131t: Karu015fu0131lu0131k vereceu011fiz!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Donald Trump","Irak","\\u0130ran","Kud\\u00fcs","son dakika","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1578426656,"datePublished":1578426656,"dateModified":1578426838,"info":"{"seo_news":"false"}"});