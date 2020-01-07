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Son dakika… Trump’tan İran’a yanıt: Karşılık vereceğiz!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın muhtemel yanıtına hazırız ve karşılık vereceğiz" dedi.

22:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan İran’a yanıt: Karşılık vereceğiz!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Trump, “ABD, Irak’ın kendi güvenliğini tesis etmesini istiyor. Irak’tan çekilirsek İran için alan açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:53 07.01.2020
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