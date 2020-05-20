Son dakika… Trump’tan skandal ifade: Covid-19 sayıları onur nişanesi

Resmi verilere göre 1.5 milyondan fazla insanda corona virüsünün tespit edildiği ABD’de Başkan Donald Trump’ın açıklamaları sansasyon yaratmaya devam ediyor.

Dün resmi olarak Covid-19’a karşı bir etkisi bulunmayan bir ilacı haftalardır aldığı itiraf eden Trump, bugün de corona virüsü vaka sayısı ve Covid-19’dan ölenlerin sayısının bir onur nişanesi olduğunu söyledi.

Trump, “Ben bu sayıları bir onur nişanesi olarak görüyorum. Gerçekten öyle görüyorum. Bu bizim sağlık çalışanlarımızın ne kadar çok çalıştığını ve ne kadar çok test yaptığımızın gösteriyor” ifadesini kullandı.

Trump, Güney Amerika’ya ve Brezilya’ya bir seyahat yasağının gündemde olduğunu söyledi. Brezilya’da corona salgınının ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Trump, “Ben her şeyden endişe ediyorum, insanların buraya gelmelerini ve bizim insanlarımızı hasta etmelerinden endişe ediyorum” dedi.