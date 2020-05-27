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Son dakika… Trump’tan tehdit: Twitter’ı kapatırız

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ile yaşanan "Başkan'ın mesajlarının doğruluğunu kontrol edin" geriliminde ipleri koparmaya hazırlanıyor... Trump'ın bizzat çok yoğun kullandığı Twitter'da ABD Başkanı'nın paylaşımlarının doğru olmayacağına dair ifade yer alması üzerine Trump, "Sosyal medyaya çok sıkı düzenlemeler alacağız ya da kapatacağız" dedi.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan tehdit: Twitter’ı kapatırız

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi yayın organı gibi kullandığı Twitter’la ilişkisi gerildi… ABD Başkanı Donald Trump’ın posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarıyla ilgili iddialarının doğru olmadığı konusunda bir uyarı yapan Twitter, Trump’ı adeta çileden çıkardı.

Sosyal mecraların ifade özgürlüğünü engellediğini söyleyen Trump, söz konusu adımların ardından sert tepki göstererek attığı bir mesajda şirketi 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlarken, “Twitter serbest konuşma özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın paylaşımının altına mavi ünlem ile, “Posta kutusuna gönderilecek pusulalar ile ilgili gerçekleri teyit edin” mesajı yer aldı.

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump bu açıklamadan sonra hızını alamayarak çok sert bir mesaj yayınladı. Trump, “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakarların sesini kıstığını hissediyor. Biz bunu sıkı bir düzenlemeye alacağız ya da bunları kapatacağız. Bunların yapmaya çalışıp başarısız olduklarını 2016’da gördük. Bunun çok daha sofistike bir versiyonunu yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?
Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının “büyük ölçüde hileli” olacağını söylemişti.

Trump'ın açıklamalarından birkaç saat sonra Twitter, Trump'ın paylaşımlarının altında mavi ünlem paylaşarak okuyucuları “posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarına dair doğruları öğrenmeye” çağırdı.

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Son güncelleme: 15:44 27.05.2020
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