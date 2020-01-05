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Trump’tan zehir zemberek İran açıklaması

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim tırmanırken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden Tahran yönetimine verdi veriştirdi. Trump, "ABD, askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran Amerikan üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel yeni ekipmanların bazılarını hiç çekinmeden göndeririz" dedi.

Sozcu.com.tr
08:30 -
Haberler Dünya
Trump’tan zehir zemberek İran açıklaması

Washington-Tahran arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump çok sert sözlerle İran’ı tehdit etti. Çok yoğun bir şekilde kullandığı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, İran güçlerinin ABD’ye ya da herhangi bir Amerikalıya saldırması durumunda misliyle karşılık vereceğini söyledi.

Trump, “ABD, askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran, ABD üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel ve yeni ekipmanların bazılarını göndereceğiz… hiç çekinmeden” açıklamasını yaptı.

ABD Dolar İran son dakika sosyal medya Tahran
Son güncelleme: 08:57 05.01.2020
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