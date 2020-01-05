Trump’tan zehir zemberek İran açıklaması

Washington-Tahran arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump çok sert sözlerle İran’ı tehdit etti. Çok yoğun bir şekilde kullandığı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, İran güçlerinin ABD’ye ya da herhangi bir Amerikalıya saldırması durumunda misliyle karşılık vereceğini söyledi.

Trump, “ABD, askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran, ABD üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel ve yeni ekipmanların bazılarını göndereceğiz… hiç çekinmeden” açıklamasını yaptı.