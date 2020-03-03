Son dakika… TSK Suriye uçağını vurdu

İdlib’de Esad güçleri tarafından askerlerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK bölgedeki Esad rejimine ait unsurları hedef alırken, İdlib’den sıcak bir haber geldi.

İlk olarak Esad rejiminin ajansı SANA, bir Suriye savaş uçağının vurulduğunu duyururken, gelişmeyi son dakika aktaran Reuters uçağın akıbetine dair detay paylaşmadı.

Bu haberden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık savaş uçağının vurulduğunu doğrularken, düşürülen uçağın L-39 tipi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in bölgedeki gerilimi azaltmak için 5 Mart’ta bir araya gelmesi bekleniyor.

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