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Son dakika… TSK Suriye uçağını vurdu

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İdlib'de Esad güçlerine ait savaş uçağının TSK tarafından vurulduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da düşürülen uçağın L-39 tipi olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… TSK Suriye uçağını vurdu

İdlib’de Esad güçleri tarafından askerlerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK bölgedeki Esad rejimine ait unsurları hedef alırken, İdlib’den sıcak bir haber geldi.

İlk olarak Esad rejiminin ajansı SANA, bir Suriye savaş uçağının vurulduğunu duyururken, gelişmeyi son dakika aktaran Reuters uçağın akıbetine dair detay paylaşmadı.

Bu haberden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık savaş uçağının vurulduğunu doğrularken, düşürülen uçağın L-39 tipi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in bölgedeki gerilimi azaltmak için 5 Mart’ta bir araya gelmesi bekleniyor.

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Haber Milli Savunma Bakanlığı son dakika Suriye TSK
Son güncelleme: 12:49 03.03.2020
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