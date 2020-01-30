Son dakika… Türk bayrağını yırtan faşist Yunan vekile AB’den de çok sert tepki

Nacho Sanchez Amor, Twitter’dan paylaştığı mesajında Türkiye’nin AB’ye aday ülke olduğununu belirterek şunları yazdı:

“İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok.”

Amor, Twitter’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da etiketledi.

ÇAVUŞOĞLU GEREKEN YANITI VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşırı sağcı vekile şu yanıtı vermişti:

“Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.”