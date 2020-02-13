Son dakika… Türk Dışişleri’nden Suriye’nin skandal ‘soykırım’ kararıyla ilgili açıklama!

Suriye Parlamentosu skandal bir hamleyle 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etmişti.

“REJİMİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜN FOTOĞRAFIDIR”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kararla ilgili bir soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır.

* Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.

* Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır.

* Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir.