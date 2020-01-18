Son dakika… Türk hacker’lardan Yunanistan’a siber şok!

Ekathimerini gazetesinin haberine göre; yetkililer siteleri koruma altına almak için kapattı.

“Anka Neferler Tim”, Facebook hesabından yaptığı duyuruyla siber saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı; grup, saldırıların Atina’nın Türkiye’ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini de belirtti. Grup Facebook hesabından şu açıklamayı paylaştı:

“Yunanistan Operasyonu. Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’yi tehdit etmişti. Şimdi de Libya Konferansı konusunda tehdit etmiş. Yunanistan yine anlaşılan kaşınmaya başlamış. Biz de biraz kaşıyalım. dedik! Biz isteyene kadar erişim merişim yok. Yunanistan ayağını denk al.”

Anka Neferler Instagram hesabından yaptığı duyuruda da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Parlamentosu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina Borsası, Yunanistan Maliye Bakanlığı ve Yunanistan e-devlet sitelerinin hack’lendiğini açıkladı.