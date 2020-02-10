Son dakika… Türk işçi corona virüsü salgınını Sozcu.com.tr’ye anlattı

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel salgına dönüşen corona virüsü, Çin’i etkisi altına almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasına Şangay katıldı. Şubat ayının başından itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şangay’da bulunan Ömer Nevzat isimli Türk işçi, yaşananları Sözcü’ye anlattı.

“DSÖ, ACİL DURUM İLAN EDİNCE ŞANGAY’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLANDI”

Çin’deki çalışma koşullarından kaynaklı sorun yaşamasından endişe duyduğu için fotoğrafının yayınlanmasını istemeyen Ömer Nevzat, Şubat ayı itibariyle adeta ev hapsinde yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır Çin’in Şangay kentinde yaşadığını ve burada bir oyuncak fabrikasında işçi olarak çalıştığını anlatan Nevzat, Dünya Sağlık Örgütü’nün 31 Ocak’ta “uluslararası kamu sağlığı acil durum” ilan etmesinin ardından, Şangay’da sokağa çıkma yasağı için karar verildiğini söyledi.

Türk işçi, Şangay’da neler yaşandığını ve nasıl tedbirler alındığını detaylarıyla anlattı. Nevzat, “Şu an kentimizde kaç kişiye hastalık bulaştığını bilmiyoruz. Benim bulunduğum sitede 6 Şubat’tan beri dışarı çıkmak yasak. Ben 31 Ocak tarihine kadar dışarıya rahatça çıkıp ulaşım araçlarıyla çalıştığım şirkete gidebiliyordum. Artık gidemiyorum. Konuştuğum Çinli bir arkadaşımın sitesinde dışarı çıkma yasağı 2 Şubat’ta başlamış” dedi.

Nevzat, “Sadece her aile kimliğiyle birlikte bir belge alarak, bir kişiyi 2 saatliğine dışarı gönderebiliyor. Dışarı çıkanlar da eczanelerde devlet tarafından uygun fiyata verilen maskeleri almak için sırada bekliyorlar” dedi.

“YABANCILAR YURT DIŞINA ÇIKABİLİR AMA ÇİNLİLERE YASAK…”

Yabancıların yurt dışına çıkmasına izin verildiğini vurgulayan Nevzat, “Üniversite yurtlarında da giriş ve çıkış yasak. Üniversite öğrencisi bir Türk arkadaşım yurtta mahsur kaldı. Birçok Çinli yurt dışına çıkmak istiyor ama izin verilmiyor. Sadece yabancıların yurt dışına çıkışına izin var. Yani biz istediğimiz zaman çıkabiliriz ama Çin vatandaşları çıkamaz. Diğer şehirlerde bu önlemler daha önceden alınıyorken, Şangay’da daha geç başlamış olması durumun iyileşmekten daha çok kötüleştiğini veya gerçek verilerin saklandığını bu önlemlere gerek duyulduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı.