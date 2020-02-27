Son dakika… Türk yetkili duyurdu: Şam güçleri saldırıyor

Suriye’de İdlib’e bağlı Serakib ilçesinde yaşanan çatışmalar bugün alevlendi… Bu sabah, erken saatlerde Reuters haber ajansı, bu ayın başında Rusya’nın havadan sağladığı destekle bölgenin kontrolünü ele geçiren Şam yönetiminin kontrolü yitirdiğini aktardıktan sonra flaş bir açıklama geldi.

Türkiye destekli muhaliflerin stratejik Serakib ilçesinin kontrolünü geri aldığını duyururken yaşananların ardından Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkilinin sözleri bölgede yaşanan gerilimi gözler önüne serdi.

Reuters’a konuşan Türk yetkili, Rus hava güçlerinin desteklediği Suriye hükümet güçlerini bölgeyi ele geçirmek için bir operasyon düzenlediğini söyledi. Ajansa konuşan yetkili, “Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor” dedi.

SERAKİB NEDEN ÖNEMLİ?

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 karayolu ve Halep-İdlib-Lazkiye şehirlerini bağlayan M4 karayolu Serakib’in içinden geçiyor. Bu nedenle Serakib oldukça stratejik bir noktada bulunuyor. Rusya’nın desteklediği rejim güçlerinin Kasım 2019’dan bu yana bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle ilçede yaşayan 170 bini aşkın sivil göç etmek zorunda kalmıştı.