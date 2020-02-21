Son dakika… Türkiye ABD’den Patriot istedi iddiası

Dün akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’deki Türk gözlem noktalarına Rus destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonrasında sıcak kulis açıklamaları geldi… TSK personeline yönelik hava saldırısı sonucu 2 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı. TSK’nın karşılık verdiği saldırı sonrasında

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'deki Türk gözlem noktalarına Rus destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılar devam ediyor.

Bugün İdlib'de bulunan TSK personeline yönelik hava saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. TSK'nın karşılık verdiği saldırı sonrası hem Ankara'dan hem de Moskova'dan art arda açıklamalar geldi. Bu iddialar arasında ABD merkezli Bloomberg’ün Türk yetkililere dayandırdığı haberi dikkat çekiciydi.



Sadece tek cümle olarak geçen haberde Türkiye’nin ABD’den Patriot desteği istediği iddiası ortaya atılmıştı. Sadece tek cümle olarak geçen bilgi, bugün daha kapsamlı bir şekilde yayınlandı. Bloomberg’in, “Türkiye, Suriye’deki Rusya’yı yenmek için ABD’nin Patriot füzelerini istiyor” başlığını kullandığı haber ismini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdı. Haberde Türk yetkilinin, “Türkiye, Rusya’nın desteklediği Suriye ordusundan gelecek saldırıları cezalandırmak için ABD’den güney sınırına iki adet Patriot füze bataryası yerleştirmesini istedi” sözlerine yer verildi.

GEÇEN HAFTA JAMES JEFFREY’E İLETİLMİŞ

Türkiye’nin Suriye politikası hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen yetkilinin, “Eğer Hatay’a Patriot’lar yerleştirilirse Ankara, sınır güvenliğini sağlamak için Esad’a bağlı güçleri vurmak için F-16 savaş uçaklarını kullanabilir” açıklaması yer aldı.

Bloomberg’den Selcan Hacaloğlu imzalı haberde, “Konunun hassas olmasından dolayı ismini açıklamayan yetkili, Türkiye’nin henüz ABD’den bir yanıt alamadığını söyledi ve bu talep geçen hafta ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e iletilmişti” ifadesi kullanıldı.

Bu iddialar ile ilgili ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Bloomberg, Beyaz Saray ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinin de konuyla ilgili bir yanıt vermediğini aktardı.