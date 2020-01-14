Son dakika… Türkiye de denklemde! Açıklama Rusya’dan geldi: General Hafter…

Rusya’nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da dün gerçekleştirilen Libya barış görüşmelerinden mutabakat çıkmamıştı.

Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova’dan ayrılmıştı.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter‘in, Türkiye'nin ateşkes denetimine katılmasını, herhangi bir müdahale ve arabuluculuğu reddettiği bildirildi.

Arap basınının iddiasına göre; Halife Hafter ateşkes anlaşmasını, Ankara'nın Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac, görüşmelerin ardından Moskova‘dan ayrılarak İstanbul’a geldi.