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Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama

Suriye'de gerilim her geçen gün tırmanıyor... Türk halkı İdlib'den gelen şehit haberleriyle sarsılırken, Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İdlib bölgesindeki asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlâl ettiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
07:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturmayı öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti.

Reuters’ın Ria haber ajansından aktardığına göre; bakanlık sözcüsü, İdlib’deki ‘terörist’ tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini öne sürerek, bunun Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova'da İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.

Suriye’nin İdlib kentinde 27 Şubat’ta rejim güçlerinin saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit düşmüştü.

AYRINTILAR AZ SONRA…

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Son güncelleme: 07:42 04.03.2020
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