Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Flaş iddia: Türkiye, İdlib’deki saldırılar için ABD’den ‘Patriot’ talep etti

Suriye İdlib'de TSK unsurlarına yönelik saldırı düzenleyen Rus destekli rejim güçlerinin saldırılarını engellemek için Türkiye'nin ABD'den 'Patriot' talep ettiği iddia edildi.

18:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Flaş iddia: Türkiye, İdlib’deki saldırılar için ABD’den ‘Patriot’ talep etti

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’deki Türk gözlem noktalarına Rus destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılar devam ediyor.

Bugün İdlib’de bulunan TSK personeline yönelik hava saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. TSK’nın karşılık verdiği saldırı sonrası hem Ankara’dan hem de Moskova’dan art arda açıklamalar geldi.

Bloomberg’ün iddiasına göre, İdlib’deki saldırılar sonrası değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Türk yetkili, Ankara’nın Washington’dan sınır bölgesine Patriot konuşlandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

ABD ile Türkiye, Patriot konusunda uzun bir süredir görüşmeler yapıyordu. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin ‘hurdaya ayrılmadıkça’ hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara topçu atışıyla destek sağlıyor. Türkiye'nin desteklediği militanlar Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de kontrol ettiği iki bölgeye girdi. Rus hava kuvvetleri bölgedeki güçlere hava saldırısı düzenledi. Bu durum Suriye ordusunun bu saldırılara başarıyla yanıt vermesini sağladı” ifadesi yer aldı.

İLGİLİ HABERSuriye'de sıcak saatler: Rusya'dan Türkiye açıklamasıSuriye'de sıcak saatler: Rusya'dan Türkiye açıklaması İLGİLİ HABERİdlib'de flaş gelişme: SMO harekete geçtiİdlib'de flaş gelişme: SMO harekete geçti

 

İLGİLİ HABERTürk yetkili Reuters'a konuştu! Türkiye ve Rusya'nın İdlib planını anlattıTürk yetkili Reuters'a konuştu! Türkiye ve Rusya'nın İdlib planını anlattı
ABD Ankara asker Moskova rejim Rusya saldırı şehit son dakika Suriye tank TSK Türkiye
Son güncelleme: 18:21 20.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more