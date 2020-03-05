Son dakika… Türkiye ile Rusya arasındaki zirve sona erdi!

Erdoğan ve Putin’in birebir ve heyetlerle beraber yaptığı görüşmeler sona erdi.

Türkiye ve Rusya’nın, İdlib’deki geleceğini yakından ilgilendiren toplantılar yaklaşık 5 saat 40 dakika sürdü.

Erdoğan ve Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Putin: Bugün bu yıl içerisinde 3. görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki temasımız hem ikili işbirliğine çözüm bulmaya hem de uluslararası yaklaşımları belirlemeye imkan sağlıyor.

* İdlib’deki gergin durumu ele aldık. Yılbaşından itibaren orada faaliyet gösteren terör unsurları aktivitelerini arttırmışlardır. Hem Suriye’yi hem de yerleşim yerlerini ateş altında tutmaktadırlar. 1 Mart’ta bir saldırı girişimi daha yaşandı. Yılbaşından itibaren saldırı sayısı 15 olarak kaydedildi ve her seferinde biz Türk meslektaşlarımıza bilgi vermekten kaçınmadık. Fiilen militanlar çatışmayı tetiklediler. Türk askerleri arasında da kayıplar var ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerimizi ilettik.

* Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara ve ikili ilişkilerin seviyesine dayanarak, ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı başarıyorduk. Bugün de öyle oldu.

* Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesindeki anlaşmayı devam ettirme niyetinde olduğunu teyit ettirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde birkaç kurumlar arası istişare yapıldı. Heyetler İdlib’deki krizle ilgili detaylı görüşmeler yaptılar.

* Suriye’nin egemenliğinin korunmasından yanayız, terör örgütleriyle mücadelemizi azaltmayacağız. Görüşmede ortak bir belge hazırladık. Dışişleri bakanları bu belgeleri ilan edecekler. Sayın Erdoğan ile yapılan görüşmelerin sonucu olarak bu belgeyi hazırlamış olduk. Bu belge, İdlib bölgesinde çatışmaların durdurulmasına yardımcı olacak ve sivillerin azaplarına son verecek, insani yardım konusunda ilerleyebilmemize yardımcı olacak.

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABER ABD'den Türkiye'nin yardım talebine ilişkin açıklama!