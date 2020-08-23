Son dakika… Türkiye ile Rusya’dan flaş S-400 hamlesi: Tarihi belli oldu

Rus devletine ait silah sanayi şirketi Rostec’in başkanı Sergei Chemezov açıklamalarda bulundu…

Geçen yıllarda ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krize sebep olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Chemezov, haber ajansı Interfax’a konuştu.

GELECEK YIL İÇİN

Chemezov, Rusya ile Türkiye’nin yeni S-400 sistemlerinin alımı için bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Rus bürokrat, yeni parti S-400’lerin gelecek yıl Türkiye’ye gönderilebileceğini de belirtti.

Türkiye geçen yıl Rusya’dan füze savunma sistemi satın almış ve bu hamle Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. ABD, Türkiye’yi F-35 savaş jeti programından çıkarırken, yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.