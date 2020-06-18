Son dakika… Türkiye Irak’ta yeni askeri üsler planlıyor

TSK’nın Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik başlattığı askeri operasyon devam ederken bugün Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili Türkiye’nin Iraklı yetkililerle temas halinde olduğunu açıkladı.

İsmini açıklamak istemeyen ama Savunma Bakanlığı’nda görev yaptığını söyleyen yetkili, Türkiye’nin sınıra yeni geçici askeri üsler yapmak için planları olduğunu açıkladı.

Yetkili, “Yeni askeri üs kurma planı, temizlenmiş bölgelerin tekrar aynı amaçla kullanılmasını engellemek. Orada hali hazırda 10’dan fazla geçici askeri üs var. Yenileri de yapılacak” dedi.

Askeri operasyonun devam edeceğini dile getiren üst düzey yetkili, “Bu operasyonun bir süresi yok. Amaca ulaşana kadar operasyon gidebildiği kadar devam edecek” ifadesini kullandı.