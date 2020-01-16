Son dakika… Türkiye, Kanal İstanbul’u konuşurken, tarihi kanalda korkutan tespit

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hayalim”, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun “cinayet” dediği Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar devam ederken insan yapımı olan Süveyş Kanalı ile ilgili bir araştırmanın sonuçları da ortaya çıktı…

Haber ajansı Associated Press, Süveyş Kanalı’nın 150’nci yılının kutlandığı bu günlerde, kanalın bölgedeki ekosisteme çok ciddi zarar verdiğini gözler önüne seren bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan ve böylelikle doğu ile batı arasındaki deniz ulaşımını büyük ölçüde rahatlatan Süveyş Kanalı’nın yıllar içerisinde çok sayıda deniz canlısının soyunu tükettiği ortaya çıktı. Yayılan deniz canlılarının Akdeniz’deki ekosistemi bozarak birçok canlının ölümüne sebep olduğunu açıklayan deniz biyologları zehirli denizanalarının ve saldırgan aslan balıklarının bölgede sayılarını artırarak dengeyi bozduğunu duyurdu.

Özellikle Mısır’ın 2015 yılında kullanıma açtığı “Yeni Süveyş Kanalı” ile bu hareketliliğin iki katına çıktığını açıklayan bilim insanları bu durumun geri döndürülemez sonuçları olduğunu duyurdu. Haberde Mısır’la Akdeniz’i paylaşan ülkelerin bu durumdan rahatsız olduğu belirtilirken, İsrail’in bu duruma tepki gösterdiğini açıkladı.

İNSANLARA ZARAR VERİYOR

İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nde görevli akademisyen-araştırmacı Bella Galil, son 30 yıldır bölgede yaşanan değişimi incelediklerini açıklarken, “Kanalın genişletilmesi ve derinleştirilmesi eğer kontrol edilmezse bölgedeki sahilleri kullanan insanlara zarar verecek bir hareket eden akvaryum yarattı. Şu an yaklaşık 400 tane istilacı tür bulunuyor. Bu rakam 30 yıl önceki rakamın iki katı” dedi.

Yapılan açıklamada bu durumun bölgedeki turizmi olumsuz etkilediği belirtilirken, zehirli aslan balığının tüketilmesinin olumsuz sonuçları olduğunu ve bölgedeki lokantaların bunları müşterilere sattığı belirtilirken, Latince ismi Lagocephalus Sceleratus olan balon balığının da insan sağlığına zararı olduğunu söyledi.

İstilanın İspanya’ya kadar uzandığını aktaran bilim insanları bu ay Venedik’te gerçekleştirilecek bir atölye çalışmasında bu konunun Birleşmiş Milletler nezdinde görüşüleceğini aktardı. AP’ye konuşan Galil, “Bu durum küresel ısınma, çevre kirliliği ve aşırı avlanma gibi sorunlar kadar kritik. Yeni türler ekosistemde dramatik etki yaratıyor ve birçok yerel türe zarar veriyor, midye, karides ve barbun gibi canlıları yok ediyor” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEN BİLİM İNSANLARI DA AYNI GÖRÜŞTE

AP’nin haberinde Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde görevli Lübnanlı akademisyenlerin yaptığı bir araştırmada Süveyş Kanalı’ndaki bu durumun engellenmemesi durumunda Akdeniz’deki ekosistemin genel olarak etkileneceği hatırlatıldı. Haberde Türkiye’den Tunus’a kadar Akdeniz’e kıyısı olan çok sayıda ülkede yaşayan bilim insanlarının da benzer görüşte olduğu belirtildi.

İnşasına Osmanlı döneminde başlanan Süveyş Kanalı’na daha sonra İngiltere ve Fransa el koymuş fakat dönemin Mısır lideri Cemal Abdülnasır, kanalı millileştirme kararı alarak yönetime el koymuştu.

AP’nin haberinde kanaldaki deniz suyundaki tuzun arındırılması (desalinasyon) süreci ile bu sorunun “doğal bariyer” oluşturarak engellenebileceği belirtiliyor.