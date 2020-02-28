Son dakika… Türkiye şehitlerine ağlarken Rusya’dan flaş “koordinasyon” açıklaması

Suriye’nin İdlib bölgesinde dün gece yaşanan hain saldırı sonrasında Moskova’dan flaş bir açıklama geldi… Reuters’ın Rus haber ajansı IFAX’a dayandırdığı “son dakika” haberinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un sözlerine yer verildi.

Lavrov, Türkiye ile Rusya’nın İdlib üzerinde koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonla görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, Putin ile Erdoğan’ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

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