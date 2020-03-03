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Son dakika… Türkiye sınırındaki dehşet verici olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'ı geçerken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif'in dünyaya duyurduğu olayın farklı görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
07:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye sınırındaki dehşet verici olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın dün sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü aktarmıştı.

REUTERS TEYİT ETMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Reuters, sınırda Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı. Ajansa konuşan Türk kaynaklar, Yunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonrasında Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

ASKERLER 40 METRE ÖTEDE

BBC’den Mughira Al Sharif, dün gece olayın farklı görüntülerini de Twitter hesabından yayınladı. Görüntülere Ahmed Ebu Emad’ın vurulduktan hemen sonra diğer göçmenlerle taşınması yansıyor. Sharif, bir görgü tanığının “Yunan askerleri 40 metre ötemizdeydi” ifadesine de tweet’inde yer verdi.

BİR ÇOCUK DA ÖLDÜ

Midilli Adası açıklarında dün ayrıca bir göçmen teknesi batmıştı. Yunan Sahip Güvenliği, 47 göçmeni kurtarırken, bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Son güncelleme: 07:34 03.03.2020
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