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Son dakika… Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçan iş insanı ilk kez konuştu

Bir dönem Nissan ve Renault'nun genel müdürü olarak görev alan Carlos Ghosn, yıllar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Tokyo'daki ev hapsinden kaçarak önce özel bir jetle İstanbul'a daha sonra da Atatürk Havalimanı'ndan Lübnan'a kaçan Ghosn, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sozcu.com.tr
16:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçan iş insanı ilk kez konuştu

Yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden alınan ve yargılanan Lübnan asıllı Brezilyalı iş insanı Carlos Ghosn yıllar sonra kamuoyunun karşısına çıktı. Bir dönem Renault ve Nissan’ın genel müdürlük görevini üstlenen Ghosn, yaptığı usulsüzlükler dolayısıyla yargılanıyordu.

Ghosn, Tokyo’da ev hapsindeyken geçen hafta içerisinde özel bir jetle Osaka’dan İstanbul’a kaçmıştı. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başka bir jete binerek Lübnan’a geçen Ghosn’un merakla beklenen basın toplantısı bugün düzenlendi. Yoğun koruma personelinin de yer aldığı basın toplantısına katılan Ghosn, “Lübnanlı olmaktan gurur duyuyuroum. Benim arkamda olan tek ülke Lübnan’dı. Eüer itiraf etmezsem benim ve ailemin peşine düşeceklerini söylediler. Ailemi ve kendimi korumak için kaçtım” dedi.

Ghosn, “Japon yargısı sebebiyle vahşi bir şekilde ailemden ve arkadaşlarımdan koparıldım. Kaçmak aldığım en zor karardı” ifadesini kullandı.

Detaylar geliyor…

Atatürk Atatürk Havalimanı istanbul Lübnan Nissan son dakika Türkiye yolsuzluk
Son güncelleme: 16:14 08.01.2020
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