Son dakika… Türkiye’de de şubeleri var! 275 milyon lira tazminat ödeyecek

Jozef Dudek (2), Mayıs 2017’de IKEA tarafından üretilen şifonyerin devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmişti.

BBC’nin haberine göre; 32 kilogram ağırlığındaki şifonyer (Malm adlı), üç çocuğun ölmesi sonrası güvenlik kaygıları nedeniyle şirket tarafından toplatılmıştı.

Avukatlar bunun ihmal nedeniyle bir çocuğun ölümüne sebebiyet verme sonucu yapılan en büyük anlaşma olduğunu söyledi.

IKEA Sözcüsü, “Hiçbir anlaşma, aile ve dahli olanlar açısından bizi buraya taşıyan trajik olayları düzeltemez, bu davanın anlaşmaya varması konusunda müteşekkiriz” dedi.

BAŞKALARI DA YAŞAMASIN DİYE…

İki yaşındaki Jozef’in ebeveynleri Joleen ve Craig Dudek, çocuklarının kaybı nedeniyle mahvolduklarını belirtti. Dudek Ailesi, “İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseliğindeki bir şifonyerin devrilmesine ve boğulmasına neden olacağını hiç düşünmedik. Sonra öğrendik ki şifonyer tasarım olarak sabit değil” ifadelerini kullandı.

Hikâyelerini bu trajik olay başka ailelerin de başına gelmesin diye paylaştıklarını söyleyen Dudek Ailesi, IKEA tarafından toplatılan şifonyere hâlâ sahip olan aileler varsa derhal iade etmeleri çağrısında bulundu.

Aile tazminatın 1 milyon dolarını çocukları tehlike ürünlerden korumak için çalışma yürüten gruplara bğaışlayacaklarını açıkladı.

IKEA 2016 yılında Kuzey Amerika’da milyonlarca Malm model şifonyeri güvenlik kaygıları nedeniyle geri çağırmıştı. Bu operasyon, şirket tarihinin en büyük geri çağırma vakası olarak kayıtlara geçmişti.