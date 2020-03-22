Son dakika… Türkiye’de de uygulanan yasağın benzerine ceza yağdı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünde ölü sayısı 13 bini geçti… Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’da ölü sayısı 1381’e çıkarken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün gece açıklamalarda bulundu…

İspanya’da corona virüsüne bağlı en çok ölümün gerçekleştiği açıklanırken ülke genelinde ölü sayısı 1381, vaka sayısı ise 25 bin 496 olduğu duyuruldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün açıklamalarda bulunarak geçen hafta içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler verdi.

İspanya’da geçen hafta getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlara hapis cezası ya da yaklaşık 25 bin euroluk (yaklaşık 190 bin TL) para cezaları isteniyordu.

Avrupa’da İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülke olan İspanya’nın başbakanı, “Geçen hafta başlatılan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 31 binden fazla kişiye para cezası kesildi. Hükümetimiz bu salgınla mücadele için her şeyi yapıyor fakat en kötüsü henüz gelmedi. En şiddetli dalgayı henüz hissetmedik. Bu en güçlü ve zarar verici dalga bizim maddi ve manevi kapasitemizin sınırlarını test edecek” dedi.

İspanya’da geçen hafta 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, sadece hayati durumlar için sokağa çıkmaya izin verilmişti. Resmi rakamlara göre İspanya’da ölüm oranı şu an yüzde 5 seviyesinde. İspanya Acil Sağlık Komitesi’nde görevli Maria Jose Sierra, “Bu oranın yüksek olmasının sebebi testin hastanelerde yapılıyor olması. Ülke genelinde uygulanmadığı için oran yüksek” dedi.

İspanya’daki 17 bölge arasında en çok etkileneni başkent Madrid oldu… Ülkede corona virüsüne bağlı ölümlerin yüzde 60’ı Madrid’de gerçekleşti.