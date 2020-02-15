Son dakika… Türkiye’den Çin’e ‘Corona virüsü’ taziyesi!

Twitter hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, “İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, 143 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İstatistik sitesi ‘worldomters'ın verdiği bilgilere göre; dünya genelinde Corona virüsüne bağlı toplam 1527 ölüm yaşandı, vaka sayısı ise 67 bin 185 olarak tespit edildi.

Corona virüsüyle enfekte olan hastaların 11 bin 82’sinin durumunun ‘kritik ya da ciddi’ olduğu bildiriliyor.

AVRUPA’DAN İLK ÖLÜM HABERİ

Corona virüsü nedeniyle Avrupa’dan ilk ölüm haberi de geldi.

Çinli bir turistin Fransa’da hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.