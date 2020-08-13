Son dakika… Türkiye’den dönüşte corona virüsü çilesi

Türkiye’ye tatil, akraba ziyareti veya iş için gidenlerin Avrupa'ya dönüşleri corona virüsü testi zorunluluğu ve uygulamalar yüzünden tam bir çileye dönüştü…

Alman makamlar, “Test yaptırmayan turisti uçağa almayın. Testsiz gelene 25 bin Euro'ya kadar ceza kesilecek” derken, Türkiye'de işler hiç de açıklandığı gibi gitmiyor. Almanya gelenlere ücretsiz Covid-19 testi yapıyor, Türkiye'de ise test ücreti 30 ABD dolarına çıktı.

İşte İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan Almanya'ya uçacak yolcuların yaşadıkları;

– Test için istenilen para açıklandığı gibi 110 TL değil, 220 TL. Yani, sessiz sedasız test ücreti ikiye katlanmış durumda.

– Havaalanına gidenler, önce parayı yatırmak için bir sıraya giriyor. Kuyrukta onlarca kişiyle bekliyor ve parasını yatırıp makbuzunu alıyor.

– Ardından, ikinci bir sıraya giriliyor ve bu sırada test için ön kayıt yaptırılıyor.

– Buradan çıkınca üçüncü bir sıraya giriliyor, burada da Covid-19 testi için örnek veriliyor.

– sözcü.com.tr’nin öğrendiğine göre sonuçlar bir gün sonra geliyor. Yolculara verilen kağıtta, “24 saate kadar sonucunu alacaksınız” yazıyor. Yani yolcuların uçağı 3- 4 saat sonra ise, Almanya’ya test olmadan gitmek zorunda kalacaksınız. Böyle olunca yolcuların uçağa binememe ihtimali doğuyor. En iyi ihtimalle uçağa binen yolcular, 25 bin Euro'ya kadar cezayı göze alacak.

– Uçakların, test sonucu olmayan Almanya yolcularını uçağa almayacağı talimatı yayınlanmıştı ama bu da çeşitli şekillerde deliniyor.

BUGÜN KARMAŞA YAŞANDI

Bugün İzmir'den Frankfurt'a havaalanan tarifeli bir yolcu uçağının kalkışından önce de benzer bir karmaşa yaşandı. Test sonuçlarını alamayanlara, “Elinizde test yaptırdığınıza dair yazılar var ve sonucu gelmemiş. Bu nedenle belki uçağa böyle alabiliriz” denildi. Bir çok aile, test sonucu ile uçak saatini denkleştirene kadar ecel terleri döktü.

ALMANYA'DA DA BENZER DURUM

Benzer karmaşa Almanya'da da yaşanıyor. Almanya'daki havaalanlarına inen yolculardan kimi elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor, kimi yakalanıp Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor. Kimi de, test merkezinde rastgele bir isim ve adres verip test yaptırıyor.

Bazı havaalanları işi ciddiye alıyor, bazılarında ise test merkezine oturtulan Alman askerler, birileri gelene kadar boş boş oturup bekliyor.